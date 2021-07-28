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Україна укладе військово-технічну угоду з США

Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України на засіданні 28 липня затвердив проєкт угоди з США про співробітництво у військово-технічній сфері. Документ доручено підписати Міністру оборони Андрію Тарану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Угода стосуватиметься досліджень, розробок, випробувань військово-технічних проєктів, спрямованих на оснащення Збройних сил України сучасним озброєнням і технікою за стандартами НАТО.

Нагадаємо, в середині липня Україна і США обговорили військову складову візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

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