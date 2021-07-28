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Украина заключит военно-техническое соглашение с США

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Киев, Среда 28 июля 2021 15:54
Украина заключит военно-техническое соглашение с США Фото: Кабмин утвердил проект договора между Украиной и США о военно-техническом сотрудничестве (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабинет министров Украины на заседании 28 июля утвердил проект соглашения с США о сотрудничестве в военно-технической сфере. Документ поручено подписать министру обороны Андрею Тарану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.

Соглашение будет касаться исследований, разработок, испытаний военно-технических проектов, направленных на оснащение Вооруженных сил Украины современным вооружением и техникой по стандартам НАТО.

Напомним, в середине июля Украина и США обсудили военную составляющую визита президента Владимира Зеленского в Белый дом.

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