ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Україна укладе військово-технічну угоду з США

Новость на русском →
Київ, Середа 28 липня 2021 15:54
Україна укладе військово-технічну угоду з США Фото: Кабмін затвердив проект договору між Україною та США про військово-технічне співробітництво (kmu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кабінет Міністрів України на засіданні 28 липня затвердив проєкт угоди з США про співробітництво у військово-технічній сфері. Документ доручено підписати Міністру оборони Андрію Тарану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.

Угода стосуватиметься досліджень, розробок, випробувань військово-технічних проєктів, спрямованих на оснащення Збройних сил України сучасним озброєнням і технікою за стандартами НАТО.

Нагадаємо, в середині липня Україна і США обговорили військову складову візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Україна сотрудничество
NEWS
Україна через "Дельту" посилює правила в'їзду: що зміниться
Україна через "Дельту" посилює правила в'їзду: що зміниться
DAILY
Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Всім укол. Кого у світі зобов'язали до вакцинації і чого чекати українцям