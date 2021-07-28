Україна укладе військово-технічну угоду з США
Фото: Кабмін затвердив проект договору між Україною та США про військово-технічне співробітництво (kmu.gov.ua)
Кабінет Міністрів України на засіданні 28 липня затвердив проєкт угоди з США про співробітництво у військово-технічній сфері. Документ доручено підписати Міністру оборони Андрію Тарану.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду.
Угода стосуватиметься досліджень, розробок, випробувань військово-технічних проєктів, спрямованих на оснащення Збройних сил України сучасним озброєнням і технікою за стандартами НАТО.
Нагадаємо, в середині липня Україна і США обговорили військову складову візиту президента Володимира Зеленського до Білого дому.