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Украина заканчивает работу над первой частью опросника на членство в ЕС

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Киев, Пятница 15 апреля 2022 16:08
Украина заканчивает работу над первой частью опросника на членство в ЕС Фото: Украина заканчивает работу над первой частью опросника (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Украина завершает работу над первой частью анкеты-опросника для получения статуса кандидата на членство в Европейском союзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Во время совещания с Владимиром Зеленским чиновники обсудили прогресс в работе над анкетой.

"Речь шла о завершении работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском союзе. Опросник президенту Владимиру Зеленскому передала 8 апреля в Киеве президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляєн", - говорится в сообщении.

Напомним, Еврокомиссия пообещала, что сформирует вывод относительно членства Украины в ЕС летом этого года.

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