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Україна закінчує роботу над першою частиною опитувальника на членство в ЄС

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Київ, П'ятниця 15 квітня 2022 16:08
Україна закінчує роботу над першою частиною опитувальника на членство в ЄС Фото: Україна закінчує роботу над першою частиною опитувальника (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна завершує роботу над першою частиною анкети-опитувальника для отримання статусу кандидата на членство у Європейському союзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Під час наради з Володимиром Зеленським урядовці обговорили прогрес у роботі над опитувальником.

"Ішлося про завершення роботи над першою частиною анкети-опитувальника для отримання Україною статусу кандидата на членство у Європейському союзі. Опитувальник президенту Володимиру Зеленському передала 8 квітня у Києві президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Єврокомісія пообіцяла, що сформує висновок щодо членства України в ЄС влітку цього року.

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