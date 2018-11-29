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Украина заинтересована в совместном управлении ГТС с партнерами, - Гройсман

Новости » Энергетика    29.11.2018 - 15:44
Украина заинтересована в совместном управлении ГТС с партнерами, - Гройсман
Фото: Владимир Гройсман (www.kmu.gov.ua)

Гройсман в Берлине рассказал о планах реформ

Украина заинтересована в совместном управлении ГТС с партнерами и должна оставаться ключевым транзитером российского газа к европейским потребителям. Об премьер-министр Украины Владимир Гройсман сказал в комментарии украинским СМИ в Берлине, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

"Украина должна оставаться транзитером газа. И мы будем не просто транзитером - мы будем увеличивать добычу собственного газа, и мы заинтересованы в совместном управлении ГТС с нашими партнерами. Это предмет взаимодействия", - сказал Гройсман.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Владимир Гройсман 28 ноября провел в Берлине переговоры с министром экономики и энергетики ФРГ Петером Альтмайером. Как отметил Гройсман, страны имеют много тем для переговоров, среди которых среди них - совместное управление украинской газотранспортной системой (ГТС), "Северный поток-2", программы энергоэффективности.

Напомним, Национальная комиссия по вопросам регулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла 27 ноября проект постановления об уменьшении более чем вдвое тарифов на услуги транспортировки газа для точек входа и точек выхода. Как отметили в комиссии, новый тариф позволит повысить конкурентоспособность ГТС.

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