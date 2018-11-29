Україна зацікавлена в спільному управлінні ГТС з партнерами, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (www.kmu.gov.ua)

Гройсман у Берліні розповів про плани реформ

Україна зацікавлена в спільному управлінні ГТС з партнерами і має залишатися ключовим транзитером російського газу до європейських споживачів. Про прем’єр-міністр України Володимир Гройсман сказав у коментарі українським ЗМІ в Берліні, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду.

"Україна має залишатися транзитером газу. І ми будемо не просто транзитером - ми будемо збільшувати видобуток власного газу, і ми зацікавлені у спільному управлінні ГТС з нашими партнерами. Це предмет взаємодії", - сказав Гройсман.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Володимир Гройсман 28 листопада провів у Берліні переговори з міністром економіки та енергетики ФРН Петером Альтмайєром. Як зазначив Гройсман, країни мають багато тем для перемовин, серед яких серед них - спільне управління українською газотранспортною системою (ГТС), "Північний потік-2", програми енергоефективності.

Нагадаємо, Національна комісія з питань регулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) схвалила 27 листопада проект постанови щодо зменшення більш ніж вдвічі тарифів на послуги транспортування газу для точок входу і точок виходу. Як зазначили в комісії, новий тариф дозволить підвищити конкурентоздатність ГТС.