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Україна зацікавлена у збереженні нормандсько-мінської інфраструктури, - МЗС

Київ, П'ятниця 31 липня 2020 11:25
Україна зацікавлена у збереженні нормандсько-мінської інфраструктури, - МЗС
Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна, Маріанна Присяжнюк

Україна чекає на подільші кроки РФ після листа Козака

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що, окрім листа заступника голови Адміністрації президента Росії Дмитра Козака про вихід Росії з переговорів по Донбасу, Україна не отримувала якихось конктретних кроків від РФ. Українська сторона не поспішає з висновками.

Про це він заявив на брифінгу.

Кулеба зазначив, що Україна чекає на подільші кроки РФ у цьому напрямку.

"Ми зацікавлені у збереженні нормандсько-мінської інфраструктури", - заявив він.

У Зеленського заявляли, що лист Козака про вихід Росії з переговорів по Донбасу - це скоріше про тонку дипломатичну гру, "коли одна зі сторін переговорів хоче посилити свої позиції і перехопити ініціативу".

Відзначимо, що про цей лист стало відомо в той день, коли Володимир Зеленський призначив Леоніда Кравчука головою української делегації в Мінську.

Додамо, що своє перше інтерв'ю після призначення Кравчук дав РБК-Україна.

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