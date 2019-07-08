Украина заинтересована в интеграции во все рынки ЕС

Украина хотела бы увитеть отражение того, что на основе соглашения об Ассоциации и свободной торговле ЕС она будет продолжать интегрирацию во все возможные рынки Европейского союза. Об этом заявил представитель Украины при ЕС Николай Точицкий на брифинге по повестке дня 21 саммита "Украина - ЕС", передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Точицкий, украинская сторона уже получила положительный ответ по интеграции в энергетические рынки. Кроме того, Украина уже получила предварительные выводы от партнеров ЕС в вопросе интеграции в цифровые рынки.

"Мы имеем первые предварительные выводы о о возможности присоединения Украины к цифровому рынку... Это не только безроуминговый безвиз. Это так же и электронная торговля. Электронная торговля это не только отсутствие роуминга, это полностью передача данных по торговле между двумя государствами, это ускорение этих процессов в нн-ном количестве и обмен информацией. Это важный компонент для любого государства", - заявил Точицкий.

Как сообщало РБК-Украина, сегодня, 8 июля, в Киеве проходит XXI саммит Украина-Европейский союз. Саммит проходит в Мариинском дворце. Председательствовать на саммите Украина-ЕС будут президент Украины Владимир Зеленский, президент Европейского совета Дональд Туск и президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер.

Как сообщало РБК-Украина, общий объем торговли Украины товарами и услугами в 2018 году по сравнению с 2017 годом вырос на 11,5% с 107,660 млрд долларов до 120,063 млрд долларов. По данным Госстата, самую большую долю во внешней торговле занимают страны Европейского cоюза (41,9%).