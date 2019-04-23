Украина задала новый стандарт выборов в Восточной Европе, - Туск

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

Порошенко поблагодарил Туска за значительную поддержку Украины на пути сближения с Европейским союзом и противодействие российской агрессии в течение последних пяти лет.

"Благодаря нашим совместным усилиям Украина и Европейский союз сегодня ближе, чем когда-либо в истории двусторонних отношений", - подчеркнул Порошенко.

В свою очередь президент Евросовета высоко оценил роль Порошенко в продвижении евроинтеграционой повестки дня Украины и укреплении проукраинской международной коалиции в противодействии российской агрессии во время своего президентства.

Туск отметил обеспечение украинской властью свободных и демократических президентских выборов, которые создали новый высокий стандарт избирательного процесса в Восточной Европе.

Кроме того, Туск пригласил Порошенко принять участие в мероприятиях по случаю 10-летия основания инициативы "Восточное партнерство" в Брюсселе.

Напомним, также Туск провел телефонный разговор с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским.

Отметим, Центральная избирательная комиссия опубликовала итоги обработки 100% протоколов.

По результатам подсчета 100% протоколов, со значительным отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский - за него проголосовали 73,22%. Действующий глава государства Петр Порошенко получил 24,45% голосов.