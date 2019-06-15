Украина и Южная Корея назвали стартовые составы на финал молодежного ЧМ-2019

Стали известны стартовые составы сборных Украины и Южной Кореи на финал юношеского ЧМ-2019. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решения тренерских штабов команд.

Украина: 1. Лунин – 17. Конопля, 13. Бескоровайный, 2. Бондарь (к), 3. Сафронов, 9. Корниенко – 15. Дришлюк, 8. Хахлев – 7. Цитаишвили, 11. Супряга, 10. Булеца

Запасные: 12. Кучерук, 20. Ризнык, 5. Веремиенко, 6. Чех, 16. Мусолитин, 18. Устыменко, 19. Снурницын, 14. Сикан, 21. Кащук

Напомним, ФИФА не смогла предоставить Украине дополнительные квоты на билеты на финальный поединок.