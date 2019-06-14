ФИФА не смогла предоставить Украине дополнительные билеты на финал ЧМ U-20

Фото: игроки сборной Украины U-20 (ffu.ua)

Предстоящий поединок вызвал большой ажиотаж среди украинских болельщиков

Украинская ассоциация футбола (УАФ) получила ответ Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) по билетам на финал чемпионата мира U-20. Об этом сообщается в Facebook организации.

Юношеская команда Украины 15 июня 2019 сыграет в решающем поединке со сборной Южной Кореи. Финал состоится в польском городе Лодзь.

Предстоящий поединок вызвал большой ажиотаж среди украинских болельщиков, которые хотят поддержать сборную.

"Сегодня мы получили официальный ответ ФИФА, в которой говорится о том, что единственным официальным ресурсом продажи билетов остается: www.fifa.com/tickets/u20wc. Большая часть билетов была реализована раньше, до того, как стали известны финалисты. Рекомендация ФИФА, для желающих попасть на финальный матч - мониторить официальный ресурс и ждать, когда билеты появятся в наличии ", - говорится в сообщении.

О любых изменениях будет предоставлена ​​отдельная информация.

Напомним, в полуфинале подопечные Александра Петракова обыграли команду Италии.