Україна і Південна Корея назвали стартові склади на фінал молодіжного ЧС-2019

Стали відомі стартові склади збірних України і Південної Кореї на фінал юнацького ЧС-2019. Про це повідомляє РБК-Украина з посиланням на рішення тренерських штабів команд.

Україна: 1. Лунін – 17. Конопля, 13. Бескоровайний, 2. Бондар (к), 3. Сафронов, 9. Корнієнко – 15. Дришлюк, 8. Хахльов – 7. Цітаішвілі, 11. Супряга, 10. Булеца

Запасні: 12. Кучерук, 20. Різник, 5. Веремієнко, 6. Чех, 16. Мусолітін, 18. Устименко, 19. Снурніцин, 14. Сікан, 21. Кащук

Нагадаємо, ФІФА не змогла надати Україні додаткові квоти на квитки на фінальний поєдинок.