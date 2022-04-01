ru ua
Пт, 01 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Украина взыскала на армию почти 5 миллионов долларов с экс-министра из окружения Януковича

Новина українською →
Пятница 01 апреля 2022 21:01
Украина взыскала на армию почти 5 миллионов долларов с экс-министра из окружения Януковича На нужды армии взыскать почти 5 миллионов долларов с экс-министра (freepik.com)
Автор: Татьяна Самарук

Украина взыскала в пользу Минобороны 4,8 млн долларов, которые принадлежали бывшему министру из окружения Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генпрокурора Ирину Венедиктову.

Отмечается, что деньги пойдут на укрепление обороноспособности Украины.

Сообщается, что средства изъяли в рамках производства о завладении государственной резиденцией "Межигорье".

"Эти средства теперь помогут нашему государству обороняться от захватчика", - написала Венедиктова.

Также она отметила, что Офис генпрокурора продолжает через процессуальные и иные юридические механизмы пополнять материальные ресурсы украинских защитников.

Ранее мы сообщали, что в Украине расследуют более 3 тысяч дел о военных преступлениях российских оккупантов.

Также мы писали, что Венедиктова рассказала о привлечении к ответственности Путина.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
Ирина Ванникова Вторжение России в Украину
NEWS
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
37-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Шантаж не удался. Россия отступила на газовом фронте с Европой