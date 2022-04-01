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Україна стягнула на армію майже 5 мільйонів доларів з екс-міністра з оточення Януковича

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П'ятниця 01 квітня 2022 21:01
Україна стягнула на армію майже 5 мільйонів доларів з екс-міністра з оточення Януковича На потреби армії стягнути майже 5 мільйонів доларів з екс-міністра (freepik.com)
Автор: Тетяна Самарук

Україна стягнула на користь Міноборони 4,8 млн доларів, які належали колишньому міністру з оточення Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генпрокурора Ірину Венедіктову.

Зазначається, що гроші підуть на зміцнення обороноздатності України.

Повідомляється, що кошти вилучили в межах провадження про заволодіння державною резиденцією "Межигір’я".

"Ці кошти тепер допоможуть нашій державі оборонятись від загарбника", - написала Венедіктова.

Також вона наголосила, що Офіс генпрокурора продовжує через процесуальні та інші юридичні механізми поповнювати матеріальні ресурси українських захисників.

Раніше ми повідомляли, що в Україні розслідують понад 3 тисячі справ про воєнні злочини російських окупантів.

Також ми писали, що Венедіктова розповіла про притягнення до відповідальності Путіна.

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