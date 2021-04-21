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Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ: Кабмин поддержал закон

Автор: Юлия Струк

Украина выйдет из еще одного соглашения с Содружеством независимых государств. Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона.

Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.

Речь идет о выходе из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ.

Теперь закон направят в Верховную раду, и после его утверждения парламентом состоится окончательный выход.

Напомним, в начале марта Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи. Документ будет направлен в Верховную раду.

Как писало РБК-Украина, в феврале Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныСНГ
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