Украина выйдет из еще одного соглашения с СНГ: Кабмин поддержал закон

Украина выйдет из еще одного соглашения с Содружеством независимых государств. Кабинет министров поддержал соответствующий проект закона.
Такое решение правительство приняло в ходе сегодняшнего заседания.
Речь идет о выходе из соглашения о создании Межгосударственного резерва биопрепаратов и других средств защиты животных в государствах-участниках СНГ.
Теперь закон направят в Верховную раду, и после его утверждения парламентом состоится окончательный выход.
Напомним, в начале марта Кабинет министров одобрил проект закона о выходе Украины из Соглашения о сотрудничестве в развитии и использовании систем сотовой подвижной связи. Документ будет направлен в Верховную раду.
Как писало РБК-Украина, в феврале Кабмин принял постановление о выходе Украины из Соглашения о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.