Україна вийде зі ще однієї угоди з СНД: Кабмін підтримав закон

Україна вийде зі ще однієї угоди зі Співдружністю незалежних держав . Кабінет міністрів підтримав відповідний проект закону.

Тепер закон направлять до Верховної ради, і після його затвердження парламентом відбудеться остаточний вихід.

Йдеться пpo вихід з угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах-учасницях СНД.

Нагадаємо, на початку березня Кабінет міністрів схвалив проект закону про вихід України з Угоди про співробітництво в розвитку і використанні систем стільникового рухомого зв'язку. Документ буде направлений у Верховну раду.

Як писало РБК-Україна, в лютому Кабмін прийняв постанову про вихід України з Угоди про координацію міждержавних відносин в галузі поштового та електричного зв'язку. Угода була підписана в 1992 році в Бішкеку.