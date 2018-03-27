Украина высылает дипломатов РФ на уровне первого, второго секретаря посольства, - Арьев

Вице-президент ПАСЕ заявил, что дипломаты должны покинуть территорию уже завтра

Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил о том, что Украина вышлет 13 российских дипломатов на высоком уровне - первого, второго секретаря посольства. Об этом Владимир Арьев рассказал в эфире "112 Украина".

Вместе с тем, Арьев отметил, что во время принятия решения никакого давления не оказывалось.

"Никакого давления на Украину не оказывали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами... Мы должны сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за российской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг", - рассказал он.

По его словам, Украина высылает серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря посольства.

"Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства, - ред.), то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.