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Украина высылает дипломатов РФ на уровне первого, второго секретаря посольства, - Арьев

НовостиПолитика    27.03.2018 - 22:57
Фото: Владимир Арьев
Фото: Владимир Арьев

Вице-президент ПАСЕ заявил, что дипломаты должны покинуть территорию уже завтра

Вице-президент ПАСЕ Владимир Арьев сообщил о том, что Украина вышлет 13 российских дипломатов на высоком уровне - первого, второго секретаря посольства. Об этом Владимир Арьев рассказал в эфире "112 Украина".

Вместе с тем, Арьев отметил, что во время принятия решения никакого давления не оказывалось.

"Никакого давления на Украину не оказывали, это решение было принято в знак солидарности с нашими британскими коллегами... Мы должны сделать этот шаг, так же, как в свое время Великобритания и страны ЕС ввели санкции против РФ из-за российской агрессии против Украины. Это был абсолютно взвешенный и логичный шаг", - рассказал он.

По его словам, Украина высылает серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря посольства.

"Насколько мне известно, Украина высылает достаточно серьезных дипломатов, на уровне первого, второго секретаря (посольства, - ред.), то есть не технический персонал. Они уже до завтра должны покинуть территорию Украины, им дали 48 часов. Я считаю, что этим шагом мы показываем единство с европейским сообществом", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частости участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.

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Теги публикации: Владимир Арьев, Российская Федерация, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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