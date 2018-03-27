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Україна висилає дипломатів РФ на рівні першого, другого секретаря посольства, - Ар'єв

НовиниПолітика    27.03.2018 - 22:57
Фото: Володимир Ар'єв
Фото: Володимир Ар'єв

Віце-президент ПАРЄ заявив, що дипломати мають покинути територію вже завтра

Віце-президент ПАРЄ Володимир Ар'єв повідомив про те, що Україна висилає 13 російських дипломатів на високому рівні - першого, другого секретаря посольства. Про це Володимир Ар'єв розповів в ефірі "112".

Разом з тим, Ар'єв зазначив, що під час прийняття рішення ніякого тиску не чинилося.

"Ніякого тиску на Україну не чинили, це рішення було прийнято на знак солідарності з нашими британськими колегами... Ми повинні зробити цей крок, так само, як у свій час Великобританія і країни ЄС ввели санкції проти РФ через російську агресію проти України. Це був абсолютно зважений і логічний крок", - розповів він.

За його словами, Україна висилає серйозних дипломатів, на рівні першого, другого секретаря посольства.

"Наскільки мені відомо, Україна висилає досить серйозних дипломатів, на рівні першого, другого секретаря (посольства, - ред.), то є не технічний персонал. Вони вже до завтра повинні покинути територію України, їм дали 48 годин. Я вважаю, що цим кроком ми показуємо єдність з європейським співтовариством", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії ряд країн, зокрема учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада прийняли рішення вислати російських дипломатів.

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Теги публікації: Володимир Ар'єв, Російська Федерація, дипломаты  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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