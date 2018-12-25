ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

Украина потребует в Минске усиления миссии ОБСЕ в Азовском море

Новости » Политика    25.12.2018 - 03:58
Украина потребует в Минске усиления миссии ОБСЕ в Азовском море
Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе

Украинская сторона проинформировала партнеров по "нормандскому формату", в том числе Францию и Германию, о намерении поднять в Минске вопрос об усилении присутствия миссии ОБСЕ в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщила представитель Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Геращенко уточнила, что Украина требует присутствия миссия ОБСЕ в том числе в аннексированном Крыму, поскольку специальная мониторинговая миссия имеет право работать на всей территории Украины.

"Нас очень волнует вопрос милитаризации когда-то туристического полуострова. В Крыму никогда не было столько оружия, сколько сегодня напичкано там. Мы требуем мониторинга этой украинской территории. Нас очень тревожит, что Крым остается закрытым для любой наблюдательной миссии, идет ли речь о СММ ОБСЕ, или о Красном Кресте, который не допускают к тюрьмам в оккупированном Крыму, или о миссии ООН по предотвращению пыток, которая тоже не допускается к тюрьмам", - сказала она.

По словам Геращенко, представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться.

В Украину прибудет группа военнослужащих ВМС Британии Украина нуждается в технической поддержке США для укрепления позиций в Азовском море
Новости Украины Ирина ГеращенкоМинскАзовское море
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь