Украина потребует в Минске усиления миссии ОБСЕ в Азовском море

Фото: Ирина Геращенко (rada.gov.ua)

Представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе

Украинская сторона проинформировала партнеров по "нормандскому формату", в том числе Францию и Германию, о намерении поднять в Минске вопрос об усилении присутствия миссии ОБСЕ в акватории Черного и Азовского морей. Об этом сообщила представитель Украины в контактной группе, первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

Геращенко уточнила, что Украина требует присутствия миссия ОБСЕ в том числе в аннексированном Крыму, поскольку специальная мониторинговая миссия имеет право работать на всей территории Украины.

"Нас очень волнует вопрос милитаризации когда-то туристического полуострова. В Крыму никогда не было столько оружия, сколько сегодня напичкано там. Мы требуем мониторинга этой украинской территории. Нас очень тревожит, что Крым остается закрытым для любой наблюдательной миссии, идет ли речь о СММ ОБСЕ, или о Красном Кресте, который не допускают к тюрьмам в оккупированном Крыму, или о миссии ООН по предотвращению пыток, которая тоже не допускается к тюрьмам", - сказала она.

По словам Геращенко, представители России в контактной группе в Минске избегают переговоров об Азовском море и Керченском проливе.

Напомним, генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер считает, что конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться.