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Генсек ОБСЕ считает, что конфликт между Украиной и РФ может обостриться

Новости » Политика    24.12.2018 - 07:16
Генсек ОБСЕ считает, что конфликт между Украиной и РФ может обостриться
Фото: ОБСЕ (из открытых источников)

Томас Гремингер предостерег от обострения ситуации

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер заявил, что конфликт между Россией и Украиной может вновь обостриться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Так, он указал на такие места возможной эскалации конфликта, как оккупированный Крым и линию разграничения на Донбассе, а также упомянул "нелегальные выборы" на территории самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" в качестве одного из поводов для обострения ситуации.

"У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация", - рассказал он.

По его словам, жестом доброй воли РФ может стать освобождение 24-х задержанных моряков. Томас Гремингер  призвал Кремль продемонстрировать добрую волю для того, чтобы возродить взаимодоверие.

"Следует исходить из того, что мятежным республикам, если они окажутся  под военным давлением, вновь будет оказываться поддержка из России", - сказал он.

Он также не ожидает прорыва на мирных переговорах в обозримом будущем, поскольку "политическая воля для примирения попросту отсутствует".

Напомним, ранее сообщалось, что во время встречи со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером обсуждались шаги по возвращению украинских моряков, которых захватила Россия в ходе атаки на ВМС Украины в Азовском море.

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