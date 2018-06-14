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Интервью

Украина выступает за активизацию межпарламентского сотрудничества с Шотландией

НовостиПолитика    14.06.2018 - 16:12
Фото: встреча Парубия с Макинтошем (rada.gov.ua)
Фото: встреча Парубия с Макинтошем (rada.gov.ua)

Парубий провел встречу со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем

Глава Верховной рады Андрей Парубий заявил, что Украина выступает за активизацию межпарламентского сотрудничества с Шотландией. Об этом сообщает пресс-служба украинского парламента.

Так, Парубий, находясь с официальным визитом в Великобритании, провел встречу со спикером парламента Шотландии Кеном Макинтошем.

"Парубий поблагодарил за сотрудничество на уровне аппаратов парламентов, "которое является эффективным и дает результаты уже сегодня, когда мы готовим комплексные реформы парламента, в рамках которых разрабатываются коммуникационная и ИТ-стратегии". Он также высказался за активизацию сотрудничества на уровне групп дружбы парламентов обеих стран с целью "донести информацию о ситуации в Украине и заручиться большей поддержкой в ​​нашем сотрудничестве", - отмечается в сообщении.

В свою очередь Макинтош отметил, что проблемы, связанные с Brexit, не мешают развивать отношения как со странами Европейского союза, так и с другими странами, и выразил свою поддержку Украине.

Кроме того, глава ВР с благодарностью отметил результаты дебатов в шотландском парламенте по Голодомору.

Парубий также подчеркнул, что у обеих стран есть очень веские основания для сотрудничества.

Напомним, глава украинского парламента Андрей Парубий 12-15 июня находится с рабочим визитом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

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Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, Шотландия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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