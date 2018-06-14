Парубій провів зустріч зі спікером парламенту Шотландії Кеном Макінтошем

Голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що Україна виступає за активізацію міжпарламентської співпраці з Шотландією. Про це повідомляє прес-служба українського парламенту.

Так, Парубій, перебуваючи з офіційним візитом у Британії, провів зустріч зі спікером парламенту Шотландії Кеном Макінтошем.

"Парубій подякував за співробітництво на рівні апаратів парламентів, "яке є ефективним і дає результати вже сьогодні, коли ми готуємо комплексні реформи парламенту, в рамках яких розробляються комунікаційна та ІТ-стратегії". Він також висловився за активізацію співпраці на рівні груп дружби парламентів обох країн з метою "донести інформацію про ситуацію в Україні та заручитися більшою підтримкою у нашій співпраці", - зазначається у повідомленні.

У свою чергу Макінтош зазначив, що проблеми, пов’язані з Brexit, не заважають розвивати відносини як з країнами Європейського союзу, так і з іншими країнами, та висловив свою підтримку Україні.

Крім того, голова ВР із вдячністю відзначив результати дебатів у шотландському парламенті по Голодомору.

Парубій також підкреслив, що у обох країн є дуже ґрунтовні підстави для співпраці.

Нагадаємо, глава українського парламенту Андрій Парубій 12-15 червня перебуває з робочим візитом у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.