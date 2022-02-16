Украина вышла из соглашения об антитеррористическом центре СНГ

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников Содружества независимых государств. Документ поддержали 309 народных депутатов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой трансляцию заседания Рады 16 февраля в Youtube.

Законопроект № 0065 предусматривает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для выхода Украины из решений о создании и деятельности Антитеррористического центра государств - участников СНГ.

Как сообщало РБК-Украина, в феврале Кабмин решил денонсировать Соглашение о координации межгосударственных отношений в области почтовой и электрической связи. Соглашение было подписано в 1992 году в Бишкеке.

Напомним, в декабре 2020 года Кабинет министров принял решение о выходе Украины из международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Три из этих соглашений - в сфере атомной энергии.