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Украина вышла еще из одного соглашения с СНГ в области космоса

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о выходе Украины из Соглашения о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства. Решение принято во время заседания правительства 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства, которое транслировалось в Youtube.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, соглашение было подписано 13 ноября 1992 года в Москве. Основным предметом соглашения является утверждение принципа финансирования за счет паевых взносов межгосударственных программ исследования и использования космического пространства, которые утверждаются Советом глав государств СНГ.

"По результатам проведенного анализа предлагается прекратить участие украинской стороны в Соглашении о порядке финансирования совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства в связи с тем, что соглашение не отвечает национальным интересам Украины, не имеет практического значения для Украины и не применяются", - говорится в документе.

Напомним, 4 августа Кабинет министров одобрил проект указа президента Украины о прекращении действия Соглашения о совместной деятельности по исследованию и использованию космического пространства, подписанной 30 декабря 1991 года в г. Минске. Соглашение устарело и не применяется.

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Кабинет Министров УкраиныСНГ