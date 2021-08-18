RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Україна вийшла ще з однієї угоди з СНД в галузі космосу

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив рішення про вихід України з Угоди про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору. Рішення ухвалене під час засідання уряду 18 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання уряду, яке транслювалося в Youtube.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, угода була підписана 13 листопада 1992 року в Москві. Основним предметом угоди є затвердження принципу фінансування за рахунок пайових внесків міждержавних програм дослідження і використання космічного простору, які затверджуються Радою глав держав СНД.

"За результатами проведеного аналізу пропонується припинити участь української сторони в Угоді про порядок фінансування спільної діяльності по дослідженню і використанню космічного простору у зв'язку з тим, що Угода не відповідає національним інтересам України, не має практичного значення для України та не застосовуються", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 4 серпня Кабінет міністрів схвалив проект указу президента України щодо припинення дії Угоди про спільну діяльність з дослідження і використання космічного простору, підписаної 30 грудня 1991 року в м. Мінську. Угода застаріла та не застосовується.

Читайте РБК-Україна в Google News
Кабінет Міністрів УкраїниСНД