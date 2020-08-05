Украина вышла еще из одного соглашения с СНГ

Фото: Кабмин (РБК-Украина)

Соглашение касалось сотрудничества среди пограничников в научно-исследовательской деятельности

Правительство Украины приняло решение о выходе из еще одного соглашения с СНГ. В частности, соглашение касалось сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров 5 августа.

"Выйти из соглашения про сотрудничество пограничных войск государств-участников Содружества Независимых Государств по вопросам научно-исследовательской деятельности, совершенной 12 апреля 1996 года в Москве", - говорится в документе.

О выходе из соглашения будет сообщено Министерству иностранных дел в установленном порядке.

Напомним, 22 июля на заседании Кабмина было принято решение о выходе еще из двух соглашений в рамках СНГ - они касались гуманитарного сотрудничества.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Украина расторгла меморандум с Россией о борьбе с терроризмом, который был подписан 8 лет назад.

Кроме этого в июле Украина вышла из соглашения о создании Совета руководителей подразделений финансовой разведки в рамках СНГ.