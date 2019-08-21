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Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

Новости » Политика    21.08.2019 - 13:04
Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

МИД поручено сообщить Исполнительному комитету СНГ о выходе

Украина вышла еще из одного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ). Соответствующее решение в ходе заседания в среду принял Кабинет министров, передает корреспондент РБК-Украина.

Документом Министерству иностранных дел Украины поручено сообщить Исполнительному комитету СНГ о выходе из данного соглашения.

"Выйти из Соглашения о координации работ по вопросам экспортного контроля сырья, материалов, оборудования, технологий и услуг, которые могут быть использованы для создания оружия массового уничтожения и ракетных средств их доставки, совершенной 26 июня 1992 в г.. Минске", - говорится в тексте постановления.

Напомним, в начале июля Кабмин на своем заседании одобрил выход из соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце апреля было приостановлено действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ), а в конце мая правительство приостановило действие трех международных договоров, заключенных в рамках СНГ

Отметим также, Кабинет министров в апреле приостановил действие военного соглашения в рамках СНГ.

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