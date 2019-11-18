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Україна вийшла з ще однієї угоди СНД

Новини » Політика     18.11.2019 - 15:27
Україна вийшла з ще однієї угоди СНД
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна вийшла з угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав

Президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (СНД). Про це йдеться в указі президента.

В указі говориться, "вийти з угоди про заходи щодо забезпечення покращання розрахунків між господарськими організаціями держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав, учиненої в м.Ташкент 15 травня 1992 року", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на початку липня Кабмін на своєму засіданні схвалив вихід з угоди про введення міжнародного сертифіката зважування вантажних транспортних засобів на територіях країн-учасниць Співдружності Незалежних Держав.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці квітня було призупинено дію ще двох угод у рамках Співдружності незалежних держав (СНД), а в кінці травня уряд припинив дію трьох міжнародних договорів, укладених в рамках СНД

Відзначимо також, Кабінет міністрів у квітні призупинив дію військового угоди в рамках СНД.

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