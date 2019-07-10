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Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ

Новости » Экономика    10.07.2019 - 14:04
Украина вышла еще из одного соглашения в рамках СНГ
Фото: заседание Кабмина (Виталий Носач/РБК-Украина)

Решение было принято в ходе сегодняшнего заседания Кабмина

Кабинет министров на своем заседании одобрил выход из соглашения о введении международного сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях стран-участниц Содружества Независимых Государств. Соответствующее решение было принято в ходе заседания правительства, передает корреспондент РБК-Украина.

Проектом предусматривается выйти из соглашения, которое было подписано 16 апреля 2004 в г. Чолпон-Ата (Кыргызская республика).

Постановлением поручается Министерству иностранных дел сообщить в установленном порядке исполнительному комитету СНГ о выходе из указанного соглашения.

Указанное соглашение регулирует порядок применения сертификата взвешивания грузовых транспортных средств на территориях государств-подписантов с целью упрощения процедуры пересечения границ между сторонами и, в частности, во избежание многократного взвешивания транспортных средств на территории сторон.

В пояснительной записке подчеркивается, что сейчас на территории Украины международный сертификат взвешивания во время прохождения габаритно-весового контроля не применяется.

Напомним, в конце мая Кабинет министров приостановил действие трех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств.

Как писало РБК-Украина ранее, правительство в конце апреля приостановило действие еще двух соглашений в рамках Содружества независимых государств (СНГ).

Отметим также, Кабинет министров в апреле приостановил действие военного соглашения в рамках СНГ.

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