Украина вышла еще из трех договоров в рамках СНГ

Соглашения касаются налогов и нарушений в этой сфере
Кабинет министров на заседании 22 мая прекратил действие трех международных договоров, заключенных в рамках Содружества независимых государств. Текст проекта постановления есть в распоряжении РБК-Украина.
На заседании без обсуждения были приняты несколько постановлений Кабмина, которые списком зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
"Решения приняты", - сказал премьер.
Согласно постановлению, Украина исходит из следующих договоров:
Напомним, 24 апреля Кабинет министров Украины прекратил действие еще двух сделок в рамках Содружества независимых государств (СНГ).
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров 17 апреля для Украины прекратил действие военного соглашения в рамках Содружества независимых государств (СНГ).