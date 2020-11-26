Украина вышла из договора СНГ о согласованной монопольной политике

Украина в четверг, 26 ноября, вышла из договора Содружества независимых государств о согласованной монопольной политике. Соответствующий закон сегодня вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Документ вчера был обнародован в издании "Голос Украина" и вступил в силу со следующего после опубликования дня.

Договор был подписан 25 января 2000 года в Москве и ратифицирован украинским парламентом законом от 16 января 2003 года. Решение о выходе из этого договора Верховная рада приняла 5 ноября 2020 года.

Ранее в Офисе президента подчеркивали, что выход из этого договора СНГ защитит украинские национальные экономические интересы.

"Договор содержит механизмы обмена информацией, поэтому существует риск получения членами СНГ сведений, которые могут быть использованы для осуществления торгово-экономического давления на Украину", - отмечали в ОП.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал данный проект закона.

Как писало РБК-Украина, в начале октября Кабмин принял решение о выходе Украины из соглашения СНГ о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Кроме того, 19 августа правительство решило выйти из международных договоров, заключенных в рамках СНГ, которые потеряли смысл из-за агрессивных действий России.