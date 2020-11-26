Україна вийшла з договору СНД про узгоджену монопольну політику

Україна в четвер, 26 листопада, вийшла з договору Співдружності Незалежних Держав про узгоджену монопольної політиці. Відповідний закон сьогодні набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Документ вчора був оприлюднений у виданні "Голос України" і набрав чинності з наступного після опублікування дня.

Договір був підписаний 25 січня 2000 року в Москві і ратифікований українським парламентом законом від 16 січня 2003 року. Рішення про вихід з цього договору Верховна рада ухвалила 5 листопада 2020 року.

Раніше в Офісі президента підкреслювали, що вихід з цього договору СНД захистить українські національні економічні інтереси.

"Договір містить механізми обміну інформацією, тому існує ризик отримання членами СНД відомостей, які можуть бути використані для здійснення торгово-економічного тиску на Україну", - відзначали в ОП.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський підписав цей проект закону.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня Кабмін прийняв рішення про вихід України з угоди СНД про співробітництво в боротьбі з незаконною міграцією.

Крім того, 19 серпня уряд вирішив вийти з міжнародних договорів, укладених в рамках СНД, які втратили сенс через агресивних дій Росії.