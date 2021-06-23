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Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро з третього місця в групі

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Середа 23 червня 2021 20:55
Україна вийшла в 1/8 фіналу Євро з третього місця в групі Фото: українці увійшли до четвірки кращих третіх команд групового етапу (uefa.com)
Автор: Ігор Литвиненко

Збірна України зіграє в 1/8 фіналу Євро-2020. Наша збірна стала однією з чотирьох кращих збірних, що зайняли треті місця в своїх групах.

Детальніше про те, як Україна змогла вийти з групи - в матеріалі РБК-Україна.

Сьогодні залишався останній шанс для України застрибнути в плей-офф Євро. Для цього необхідно, щоб в одній з двох груп, що залишилися (E і F) команда, що посіла третє місце, набрала не більше 3 очок і мала гіршу різницю забитих-пропущених, ніж в України. "Жовто-сині" після трьох турів мають 3 очки і -1 (4 забитих, 5 пропущених).

І вже після матчів у групі E українці отримали необхідний для себе розклад. Тут необхідно було, щоб Іспанія виграла у Словаччини, не пропустивши при цьому 3 голи, А Швеція не програла Польщі. Все склалося. Іспанія обіграла Словаччину 5:0, А Швеція - Польщу 3: 2. Причому шведи, виграючи по ходу матчу 2: 0, пропустили двічі і мали шанс попустити і третій гол від поляків.

У підсумку третіми в групі E фінішували словаки, які мають гіршу різницю, ніж українці (-5). Також Українці вищі за Фінляндію, яка має також 3 очки і -2 різницю голів.

Нагадавши, Україна в останньому турі поступилася Австрії. Цей матч був вирішальним у боротьбі за друге місце, яке гарантовано дозволяло вийти в 1/8 фіналу. При цьому Австрія, яка фінішувала другою, зустрінеться на цій стадії з Італією.

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