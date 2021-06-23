Сегодня все решится. Украина еще имеет шансы попасть в плей-офф Евро-2020

Материал подготовлен в рамках спецпроекта с БК Favbet.

Во вторник на Евро завершили групповой этап в группе D. Здесь для нас был важен один матч - между Шотландией и Хорватией. Нас в этой игре устраивала только ничья, которая гарантировала бы для Украины выход в плей-офф, поскольку в случае этого результата у Шотландии и Хорватии было бы по два очка, тогда как у Украины - три. Нужный исход и был после первого тайма, но во втором хорваты наконец показали способность забивать на турнире и отправили в ворота Шотландии еще два гола и выиграли 3:1.

Хорватия попала в плей-офф со второго места, а Чехия, которая проиграла Англии 0:1, идет в 1/8 финала с третьей позиции, поскольку у нее четыре очка, а положительная разница забитых и пропущенных голов позволила ей возглавить рейтинг третьих команд.

Сегодня групповой турнир завершается матчами в группах E и F. И нужно надеяться, что необходимые для Украины расклады произойдут там, хотя они очень сложные и не самые вероятные.

В группе E нужно надеяться на поражение Польши от Швеции или ничью и победу Испании над Словакией. Тогда Словакия будет иметь также 3 очка и разницу -1, но меньшее количество забитых голов.

Что касается заключительной группы F, то здесь реалистичным выглядит лишь крупная победа Франции у Португалии. В то, что Германия уступит Венгрии, да еще и с разницей в 2+ гола, верится мало. А вот если Франция выиграет у Португалии в три и более гола, тогда португальцы будут иметь -2 и 3 очка и окажутся ниже Украины.

Чтобы пройти дальше Украине нужно, чтобы две сборные, занявшие третьи места в своих группах, были ниже. В таком случае украинцы пройдут в 1/8 финала, где сыграют либо с победителем группы E, либо - группы F (точный соперник будет зависеть от того, из каких групп пройдут третьи команды).