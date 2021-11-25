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Украина выразила протест из-за отправки Россией в ОРДЛО очередных "гуманитарных конвоев"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с продолжением практики отправки в ОРДЛО так называемых "гуманитарных конвоев". Незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что 25 ноября российская сторона в очередной раз проигнорировала неоднократные предостережения Украины и с нарушением законодательства страны, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях (ОРДЛО) 104-й так называемый "гуманитарный конвой".

Перемещение автомобильных колонн произошло через неподконтрольный Украине участок границы - российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

"В связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины", - говорится в сообщении министерства.

Напомним, ранее делегация Украины в ОБСЕ сообщила о переброске Россией на Донбасс десятков вагонов и грузовых автомобилей с топливом, боеприпасами и вооружениями.

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