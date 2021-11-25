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Україна висловила протест через відправлення Росією в ОРДЛО чергових "гуманітарних конвоїв"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з продовженням практики направлення в ОРДЛО так званих "гуманітарних конвоїв". Незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Відзначається, що 25 листопада російська сторона в черговий раз проігнорувала неодноразові застереження України і з порушенням законодавства країни, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях (ОРДЛО) 104-й так званий "гуманітарний конвой".

Переміщення автомобільних колон відбулося через непідконтрольну Україні ділянку кордону - російські прикордонні пункти пропуску "Донецьк" і "Матвєєв Курган".

"У зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до РФ припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави і неухильно дотримуватися міжнародного права і законодавства України", - йдеться в повідомленні міністерства.

Нагадаємо, раніше делегація України в ОБСЄ повідомила про перекидання Росією на Донбас десятків вагонів і вантажних автомобілів з паливом, боєприпасами і озброєннями.

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