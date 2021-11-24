ru ua
Ср, 24 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россия за месяц перебросила в ОРДЛО десятки вагонов с топливом и боеприпасами

Новина українською →
Киев, Среда 24 ноября 2021 23:27
Россия за месяц перебросила в ОРДЛО десятки вагонов с топливом и боеприпасами Фото: Россия перебросила на Донбасс десятки вагонов с топливом и боеприпасами (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия за последний месяц перебросила на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) 40 железнодорожных цистерн с топливом и 8 вагонов с боеприпасами. Также в регион российская сторона завела 19 колонн грузовиков с вооружениями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как сообщили изданию в миссии Украины при ОБСЕ, в период с 9 октября по 11 ноября Россия перебросила в ОРДЛО 40 железнодорожных цистерн с топливом и горюче-смазочными материалами, общим весом почти 2,4 тысячи тонн. Кроме того, в регион было направлено 8 вагонов с боеприпасами.

За этот же период в ОРДЛО с территории России въехали 19 колонн грузовиков с боеприпасами и вооружениями. Каждая из них насчитывала до 15 машин.

По данным украинских дипломатов, Россия поставила в ОРДЛО ручные гранаты, противопехотные мины, переносные зенитно-ракетные комплексы "Игла", системы радиоэлектронной борьбы "Леер" и "Житель", три беспилотника типа "Орлан-10" и один БПЛА "Гранат-1".

Кроме того, 11 октября был зафиксирован въезд на территорию ОРДЛО пяти сотрудников ФСБ. Они пересекли границу с Украиной в пункте пропуска "Изварино" и направились в Луганск. Спустя три дня в этом же направлении была замечена группа из восьми российских военных.

Напомним, агрессия со стороны войск Российской Федерации рядом с границей Украины имеет разную интенсивность.

Отметим, украинская разведка прогнозирует, что Россия может решиться на полномасштабное вторжение в Украину в январе-феврале следующего года.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕ ОРДЛО Российская Федерация
NEWS
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
Кабмин утвердил план борьбы с олигархами
DAILY
Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Французский Трамп. Сможет ли фанат Путина победить Макрона на выборах