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Украина выразила протест из-за направления Россией "гуманитарных конвоев" в ОРДЛО

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Киев, Четверг 12 августа 2021 19:08
Украина выразила протест из-за направления Россией "гуманитарных конвоев" в ОРДЛО Фото: МИД Украины направил ноту протеста России из-за очередного "гумконвоя" (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста в связи с очередным отправлением на территории ОРДЛО так называемого "гуманитарного груза". Незаконное перемещение произошло через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что 12 августа российская сторона в очередной раз проигнорировала неоднократные предостережения Украины и с нарушением законодательства страны, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 102-й "гуманитарный конвой". В него входили 7 грузовых машин, которые сопровождали 2 автомобиля МЧС России.

"В связи с этим МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета нашего государства и неуклонно придерживаться международного права и законодательства Украины", - говорится в сообщении министерства.

Украина в очередной раз отметила необходимость в дальнейшем направлять "гуманитарные конвои" оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

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МИД Украины Российская Федерация ОРДЛО
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