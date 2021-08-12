Україна висловила протест через направлення Росією "гуманітарних конвоїв" в ОРДЛО

Міністерство закордонних справ України направило Росії ноту протесту у зв'язку з черговим відправленням на території ОРДЛО так званого "гуманітарного вантажу". Незаконне переміщення відбулося через російські прикордонні пункти пропуску" Донецьк "і"Матвєєв Курган".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України .

Відзначається, що 12 серпня російська сторона в черговий раз проігнорувала неодноразові застереження України і з порушенням законодавства країни, незаконно направила на тимчасово окуповані території в Донецькій і Луганській областях 102-й "гуманітарний конвой". У нього входили 7 вантажних машин, які супроводжували 2 автомобілі МНС Росії.

"У зв'язку з цим МЗС України направило російському зовнішньополітичному відомству ноту протесту з вимогою до РФ припинити вчинення протиправних дій проти суверенітету нашої держави і неухильно дотримуватися міжнародного права і законодавства України", - йдеться в повідомленні Міністерства.

Україна вкотре наголосила на необхідності надалі направляти "гуманітарні конвої" оформленими відповідно до законодавства України та через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.