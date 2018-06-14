Украина поблагодарила Европарламент за принятие резолюции по Сенцову

В МИД в очередной раз призвали Кремль прекратить нарушения прав человека в Крыму и освободить всех украинских политзаключенных

Украина выражает благодарность Европейскому Парламенту за принятие 14 июня 2018 года резолюции относительно масштабных нарушений Россией прав человека и политически мотивированных преследований против граждан Украины, в частности относительно политзаключенного Олега Сенцова. Об этом говорится в коментарии Министерства иностранных дел (МИД) Украины.

"Четкое требование европарламентариев к кремлевскому режиму освободить всех незаконно заключенных по сфабрикованным делам граждан Украины на территории России и во временно оккупированном Крыму - важный шаг, который усиливает международное давление на Россию", - говорится в заявлении.

Отмечается, что принятие резолюции Европарламентом в день начала Чемпионата мира по футболу в России является символическим.

"Украина приветствует призыв Европарламента к государствам-членам ЕС сохранять консолидированную позицию по усилению санкционного давления против России, а также рассмотреть целевые ограничительные меры против лиц, причастных к политически мотивированных преследований", - отмечается в заявлении МИД.

Также в ведомстве в очередной раз призвали Кремль прекратить нарушения прав человека в оккупированном Крыму и немедленно освободить всех украинских политзаключенных.

Напомним, Европейский парламент на заседании 14 июня принял резолюцию относительно украинского политзаключенного Олега Сенцова, которого удерживают в Российской Федерации.

Кроме того, лидеры стран Евросоюза призвали выступить с осуждением нарушений прав человека в России и попыток скрыть их под прикрытием футбольного Чемпионата мира-2018.