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Україна висловила вдячність Європарламенту за прийняття резолюції щодо Сенцова

НовиниСуспільство    14.06.2018 - 21:46
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Ranok_ICTV)
Фото: Олег Сенцов (twitter.com/Ranok_ICTV)

У МЗС вкотре закликали Кремль  припинити порушення прав людини в Криму та звільнити всіх українських політв'язнів

Україна висловлює вдячність Європейському Парламенту за за ухвалення 14 червня 2018 року резолюції щодо масштабних порушень Росією прав людини та політично вмотивованих переслідувань проти громадян України, зокрема щодо політв’язня Олега Сенцова. Про це йдеться у коментарі Міністерства закордонних справ (МЗС) України.

"Чітка вимога європарламентарів до кремлівського режиму звільнити всіх незаконно ув’язнених за сфабрикованими справами громадян України на території Росії та в тимчасово окупованому Криму - важливий крок, що посилює міжнародний тиск на Росію", - йдеться у заяві.

Зазначається, що ухвалення резолюції Європарламентом у день початку Чемпіонату світу з футболу в Росії є символічним.

"Україна вітає заклик Європарламенту до держав-членів ЄС зберігати консолідовану позицію щодо посилення санкційного тиску проти Росії, а також розглянути цільові обмежувальні заходи проти осіб, причетних до політично вмотивованих переслідувань", - зазначено в заяві МЗС.

Також у відомстві вкотре закликали Кремль  припинити порушення прав людини в окупованому Криму та негайно звільнити всіх українських політв'язнів.

Нагадаємо, Європейський парламент на засіданні 14 червня прийняв резолюцію щодо українського політв'язня Олега Сенцова, якого утримують в Російській Федерації.

Крім того, лідерів країн Євросоюзу закликали виступити із засудженням порушень прав людини в Росії та спроб приховати їх під прикриттям футбольного Чемпіонату світу-2018. 

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Теги публікації: Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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