Украина выражает протест РФ из-за ареста украинских моряков

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест РФ из-за продления содержания под стражей 24 украинских военнослужащих, захваченных в плен Россией. Об этом сообщает пресс-служба МЗС.

Украина требует от российской стороны немедленно предоставить медицинские документы о состоянии здоровья и ходе лечения раненых во время вооруженного захвата Россией украинских военнослужащих, освободить их из-под стражи и позволить им вернуться в Украину.

"РФ снова прибегла к закрытому режиму судебного заседания, чем подтвердила предыдущие оценки о своем полном осознании незаконности судебного процесса и о попытке скрыть вопиющие факты нарушения норм международного права, а именно Конвенции ООН по морскому праву, устанавливающей иммунитет военных кораблей и членов их экипажей, Третьей Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года", - говорится в заявлении МИД

Напомним, что вчера суд РФ продлил арест моряков до июля, несмотря на то, что до этого ряд стран потребовали от России освобождения украинских моряков.

Также Украина подала иск против Российской Федерации к Международному Трибуналу относительно нарушения ею Конвенции ООН по морскому праву и инициирует процедуру увольнения трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных Россией в Черном море 25 ноября 2018 года.