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РФ должна немедленно отпустить украинских моряков, - посольство США

Новости » Политика    18.04.2019 - 12:12
РФ должна немедленно отпустить украинских моряков, - посольство США
Иллюстративное фото (из открытых источников)

В посольстве США назвали ужасным решение российского суда в отношении украинских моряков

Посольство США в Украине заявило, что Россия должна немедленно отпустить украинских моряков, которым в РФ продлили срок ареста. Об этом сказано в Twitter посольства.

В ведомстве подчеркнули, что решение российского суда о продлении заключения - ужасное.

РФ должна немедленно отпустить украинских моряков, - посольство США

"Решение российского суда о несправедливом продолжении содержания под стражей украинских моряков - ужасное. Россия должна немедленно вернуть Украине задержанных членов ее экипажа и судна и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, адвокаты военнопленных моряков в трехдневный срок обжалуют постановления о продлении сроков содержания под стражей в отношении каждого военнопленного украинского моряка. В отношении всех военнопленных суды приняли решение об удовлетворении ходатайства следствия и продлении сроков содержания под стражей ещё на три месяца - до конца июля.

Как писало РБК-Украина ранее, Лефортовский райсуд Москвы продлил срок содержания под стражей всем 24 украинским морякам до конца июля.

Украинский МИД выразил протест из-за решения суда, заявив, что Украина требует освобождения всех задержанных моряков, возвращения кораблей и гарантий свободы судоходства.

Адвокаты обжалуют продление ареста в РФ украинским морякам Суд в РФ продлил арест всем украинским морякам
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