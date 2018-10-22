ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Украина выпустит десятилетние евробонды после договоренности с МВФ, - Reuters

Новости » Финансы    22.10.2018 - 13:34
Фото: коллаж (kmu.gov.ua)
Фото: коллаж (kmu.gov.ua)

Роуд-шоу выпуска еврооблигаций пройдет в Лондоне

Украина назначила организаторами десятилетнего выпуска еврооблигаций в долларах банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и в США, начиная с 23 октября 2018 года.

Украина также может дополнительно обсудить выпуск пятилетних обязательств, отметил источник агентства в банковских кругах.

Напомним, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Достижения договоренности произошло после того, как  Кабинет министров выполнил одно из условий МВФ - повысил цену на газ для населения с 1 ноября этого года на 23,5%.

В Минфине прокомментировали новую программу МВФ макрофинансовой помощи для Украины Украина и МВФ договорились о новой программе stand-by на 3,9 млрд долларов
Новости Украины облигацииевробондыМВФ Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь