Украина выпустит десятилетние евробонды после договоренности с МВФ, - Reuters

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Роуд-шоу выпуска еврооблигаций пройдет в Лондоне

Украина назначила организаторами десятилетнего выпуска еврооблигаций в долларах банки BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs International и JP Morgan. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, встречи с инвесторами пройдут в Лондоне и в США, начиная с 23 октября 2018 года.

Украина также может дополнительно обсудить выпуск пятилетних обязательств, отметил источник агентства в банковских кругах.

Напомним, 19 октября 2018 года, Международный валютный фонд и власти Украины достигли договоренности на уровне специалистов Фонда по новой программы в формате stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Программа продолжительностью 14 месяцев заменит утвержденную в марте 2015 года программу расширенного финансирования, который истекает в марте 2019 года. Соглашение о 3,9 млрд долларов кредита утвердят после принятия госбюджета Украины на 2019 год.

Достижения договоренности произошло после того, как Кабинет министров выполнил одно из условий МВФ - повысил цену на газ для населения с 1 ноября этого года на 23,5%.