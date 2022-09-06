Україна виконала одну з вимог для початку переговорів про вступ до ЄС

Верховна рада ухвалила один з важливих євроінтеграційних законів - про спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу. Документ в цілому підтримали 245 депутатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

Як зазначив депутат, таким чином "Рада виконала один з критеріїв, які Україні потрібно виконати для початку переговорів про вступ до ЄС".

Законопроект №6320 спрямований на спрощення подання інформації про кінцевих бенефіціарних власників та структуру власності юридичними особами, що вноситься до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Також документ передбачає прискорення перевірки поданих відомостей, створення системи методологічної допомоги юридичним особам при визначенні кінцевих бенефіціарних власників та структури власності.