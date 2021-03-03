Украина выплатила "Антонову" аванс за три самолета АН-178 для армии

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о выплате аванса государственному предприятию "Антонов" в рамках контракта с Минобороны. Государство выплатило аванс за три самолета АН-178 для украинской армии.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства .

"Впервые за годы независимости государство будет покупать у государственного предприятия "Антонов" три новых украинских самолетов Ан-178. Их получит наша армия - контракты подписаны, авансы оплачены", - сказал Шмыгаль.

Отметим, новые самолеты планируется использовать для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники, десантирования, а также транспортировки грузов.