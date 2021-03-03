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Украина выплатила "Антонову" аванс за три самолета АН-178 для армии

Автор: Дмитрий Левицкий

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о выплате аванса государственному предприятию "Антонов" в рамках контракта с Минобороны. Государство выплатило аванс за три самолета АН-178 для украинской армии.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства.

"Впервые за годы независимости государство будет покупать у государственного предприятия "Антонов" три новых украинских самолетов Ан-178. Их получит наша армия - контракты подписаны, авансы оплачены", - сказал Шмыгаль.

Отметим, новые самолеты планируется использовать для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники, десантирования, а также транспортировки грузов.

Напомним, Министерство обороны заключило контракт с госпредприятием "Антонов" на поставку трех самолетов АН-178 в декабре прошлого года.

Добавим, в феврале прошлого года Украина договорилась с Турцией о поставках украинских самолетов АН-178. Договоренности были достигнуты во время визита президента Турции в Киев.

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