Украина выплатила "Антонову" аванс за три самолета АН-178 для армии

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о выплате аванса государственному предприятию "Антонов" в рамках контракта с Минобороны. Государство выплатило аванс за три самолета АН-178 для украинской армии.
Об этом шла речь на сегодняшнем заседании правительства.
"Впервые за годы независимости государство будет покупать у государственного предприятия "Антонов" три новых украинских самолетов Ан-178. Их получит наша армия - контракты подписаны, авансы оплачены", - сказал Шмыгаль.
Отметим, новые самолеты планируется использовать для доставки личного состава, вооружения и легкой военной техники, десантирования, а также транспортировки грузов.
Напомним, Министерство обороны заключило контракт с госпредприятием "Антонов" на поставку трех самолетов АН-178 в декабре прошлого года.
Добавим, в феврале прошлого года Украина договорилась с Турцией о поставках украинских самолетов АН-178. Договоренности были достигнуты во время визита президента Турции в Киев.