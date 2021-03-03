Україна сплатила "Антонову" аванс за три літаки АН-178 для армії

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про сплату авансу державному підприємству "Антонов" в рамках контракту з Міноборони. Держава сплатила аванс за три літаки АН-178 для української армії.

Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні уряду .

"Вперше за роки незалежності держава буде купувати у державного підприємства "Антонов" три нові українські літаки Ан-178. Їх отримає наша армія - контракти підписані, аванси проплачені", - сказав Шмигаль.

Зазначимо, нові літаки планують використовувати для доставки особового складу, озброєння і легкої військової техніки, десантування, а також транспортування вантажів.