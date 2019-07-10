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Украина выпала из топ-20 стран с самой высокой инфляцией в мире

Новости » Экономика    10.07.2019 - 15:26
Украина выпала из топ-20 стран с самой высокой инфляцией в мире
Фото: Рынок в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

В связи с сезонным падением цен Украина улучшила позицию в рейтинге

Украина выпала из топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией после публикации Государственной службой статистки индекса потребительских цен за июнь 2019 года. Об этом сообщается на странице Экспертной платформы НБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, с показателем 9% год-к-году Украина делит 22-24-е место. При этом Украина остается страной с самой высокой инфляцией среди европейских стран.

Украина выпала из топ-20 стран с самой высокой инфляцией в мире

bank.gov.ua

Эксперты напомнили, что шестью ценовыми компонентами, которые больше всего выросли за последние 12 месяцев, стали: овощи (+32,5%), хлеб (+21%), а также услуги железнодорожного (+24,9%) и автодорожного (+24,4%) пассажирского транспорта, канализации (+23,9%), водоснабжения (+21,1%). В то же время снижение цен за период июль 2018 - июнь 2019 наблюдалось в товарных группах: яйца (-43,2%), фрукты (-2,1%), одежда (-0,4%), обуви (-0,2%).

В то же время наибольший вклад в индекс потребительских цен (в связи со значительным удельным весом в индексе) внесли алкоголь и табак (в 1,32.п.), а также овощи (в 1,08.п.), говорится в сообщении.

Украина выпала из топ-20 стран с самой высокой инфляцией в мире

bank.gov.ua

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в июне 2019 года по сравнению с маем снизились на 0,5%. По данным Госстата, с начала года цены в Украине выросли на 3,6%. При этом в годовом измерении (к июню 2018 года) инфляция замедлилась до 9,0%.

Отметим, по данным опроса НБУ, руководители украинских предприятий ожидают роста потребительских цен в следующие 12 месяцев на уровне 9,0%.

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