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Украина выиграла медальный зачет Дефлимпиады в Бразилии

Фото: Дефлимпийская сборная Украины в Бразилии (paralympic.org.ua)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины заняла первое место в командном зачете Дефлимпийских игр-2021, которые принимал бразильский Кашиас-ду-Сул. В активе украинцев 138 наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter НОК.

Украина выиграла медальный зачет двухнедельных соревнований. На Играх спортсменов с нарушениями слуха украинцы завоевали 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых.

Сборная Украины во второй раз в истории финишировала первой на Дефлимпийских играх. В 2005 году украинцы стали лучшими в австралийском Мельбурне. Для статуса топ-нации тогда достаточно было выиграть 52 медали.

Второй в командном зачете стала сборная США. Американцы взяли только 55 наград разного достоинства. Третьей Дефлимпиаду завершила команда Ирана, в активе которой 40 медалей.

Накануне футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр. В финале "сине-желтые" одолели Францию ​​(1:0).

К слову, МОК не допустил Россию и Беларусь к тендеру по покупке телеправ на Олимпийские игры.

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