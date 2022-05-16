Украина выиграла медальный зачет Дефлимпиады в Бразилии

Украина выиграла медальный зачет двухнедельных соревнований. На Играх спортсменов с нарушениями слуха украинцы завоевали 138 медалей: 62 золотых, 38 серебряных и 38 бронзовых.

Сборная Украины во второй раз в истории финишировала первой на Дефлимпийских играх. В 2005 году украинцы стали лучшими в австралийском Мельбурне. Для статуса топ-нации тогда достаточно было выиграть 52 медали.

Второй в командном зачете стала сборная США. Американцы взяли только 55 наград разного достоинства. Третьей Дефлимпиаду завершила команда Ирана, в активе которой 40 медалей.

Накануне футбольная сборная Украины стала чемпионом Дефлимпийских игр. В финале "сине-желтые" одолели Францию ​​(1:0).